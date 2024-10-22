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Путин на саммите БРИКС заявил о важности расчетов в национальных валютах

Путин: расчеты в нацвалютах помогут экономике развиваться без политики

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф, передает ТАСС.

Российский лидер также отметил, что с 2018 года Новый банк вложил в развитие 100 проектов $33 млрд.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о борьбе стран БРИКС с лицемерием Запада.

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Саммит БРИКС в Казани
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