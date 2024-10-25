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Глава ЦБ назвала приоритет БРИКС

Глава Банка России Набиуллина назвала развитие расчетов приоритетом для БРИКС

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Пресс-служба Госдумы РФ

Для стран БРИКС в настоящее время приоритетом является не обсуждение создания каких-либо бумажных денег, а развитие расчетов в национальных валютах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

Она отметила, что сейчас обсуждаются различные варианты расчетов между странами БРИКС, которые не попадали бы под санкции.

23 октября на саммите БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин показал символическую бумажную «купюру БРИКС», которая не понравилась Набиуллиной.

«Мы на другом технологическом уровне, нежели иметь бумажные наличные деньги», — пояснила глава Центробанка.

В июне президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС прорабатывают создание собственной платежной системы, которая не будет зависеть от западной.

Ранее Польша испугалась создания платежной системы БРИКС.

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