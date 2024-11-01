«Поддержание штанов»: экономист призвал не переоценивать рост ВВП России

Россиянам не стоит переоценивать значение роста ВВП, так как выдающихся результатов пока нет, убежден академик РАН Сергей Глазьев. Существующие показатели на самом деле очень скромны, однако есть большие перспективы на будущее, а во многих отраслях уже удалось добиться серьезного прогресса, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению эксперта, темпы роста ВВП – это «не Бог весть что», так как этот показатель сам по себе имеет двухпроцентную погрешность. Если он остается на уровне 2%, то в целом соответствует статистической погрешности, а вот устойчивым экономическим развитием считается рост ВВП на 4–5%.

«Более того, если рост ниже 2% — это просто поддержание штанов. 2% роста нужно для капитального ремонта инфраструктуры, а если вы растете ниже этого уровня, то у вас все работает на износ», — заявил Глазьев.

Он назвал скромными общие показатели повышения ВВП в России, подчеркнув, что при этом есть большие перспективы для развития. Так, обрабатывающая промышленность уже демонстрирует прирост в 7–8% ежегодно, а в некоторых регионах — до 20–30%. Прорывных результатов удалось добиться там, где есть высокотехнологичные производства, отметил эксперт.

«Мы все понимаем: государство предъявило спрос на высокотехнологичную продукцию — производство отреагировало. Это к вопросу о том, какой у нас потенциал выпуска», — пояснил он.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2024 года рост российской экономики превысит среднемировые темпы и составит 3,9%. МВФ опубликовал доклад, в котором поставил экономику России на четвертое место в мире по покупательной способности. Доля России составила 3,55%, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%. На 2025 год, по данным Минэкономики, прогнозируется рост ВВП на уровне 2,5%.

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