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В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России

Решетников: экономика РФ начала охлаждаться, несмотря на прогнозируемый рост ВВП

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики страны, несмотря на то что прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2025 год остается на уровне 2,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы начинаем наблюдать признаки охлаждения экономики,» — отметил он, добавив, что будет тщательно следить за ситуацией и анализировать данные, которые появятся в будущем.

Он также подчеркнул, что в настоящее время экономика России функционирует в пределах заданных параметров.

На прошлой неделе сообщалось, что экономика России заняла четвертое место в мире по уровню покупательной способности. Эти сведения представлены в отчете о глобальной динамике ВВП, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ). Доля России в мировом ВВП составила 3,55%, что позволило ей обойти Японию, которая имеет 3,38%. На первых трех позициях располагаются Китай, Соединенные Штаты и Индия.

Ранее Путин заявил о росте ВВП России на 3,9% по итогам года.

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