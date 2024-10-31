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Набиуллина назвала основные барьеры для развития экономики России

Набиуллина назвала дефицит кадров основным барьером для развития экономики

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Дефицит кадров является основным барьером для развития российской экономики. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

Она рассказала, что Центробанк внимательно наблюдает за финансовым состоянием компаний и видит, что большинство из них вполне устойчивы.

По ее словам, в данный момент нет другого пути, кроме увеличения производительности труда, чтобы преодолеть дефицит кадров.

«И дефицит кадров, а не цена кредитов и даже не недостаток мощностей сейчас самый главный барьер для роста экономики. И об этом говорят сами предприятия», - сказала Набиуллина, отметив, чтобы проблемы есть и с производственными мощностями.

Глава ЦБ сообщила, что в некоторых отраслях почти не осталось свободного оборудования, даже устаревшего, из-за очень высокого спроса. При этом она подчеркнула, что физические возможности быстрого наращивания производства в стране ограничены из-за дефицита трудовых ресурсов.

Накануне министр экономического развития Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики РФ.

Ранее экономист назвал главные вызовы российской экономики к концу года.

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