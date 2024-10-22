Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономика России стала четвертой в мире

МВФ: РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

close
Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%. Такие данные содержатся в докладе по динамике ВВП стран мира, который опубликовал Международный валютный фонд (МВФ), пишет РБК.

Эксперты МВФ пересчитали доли стран в мировой экономике с учетом результатов нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP). Самый существенный пересмотр — на 0,7% по сравнению с предыдущим раундом ICP — у Индии и России. Ранее экономисты предсказывали, что доля РФ в мировом ВВП в 2024 году составит 2,9%.

Первое место в рейтинге занял Китай, следом за ним идут США и Индия. На пятом месте расположилась Япония.

Весной Всемирный банк опубликовал отчет, согласно которому Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по ППС. Отмечалось, что три года назад РФ с долей 3,8% от мирового ВВП обогнала в рейтинге ведущих экономик мира Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Ранее Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами