Экономика России стала четвертой в мире

В 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%. Такие данные содержатся в докладе по динамике ВВП стран мира, который опубликовал Международный валютный фонд (МВФ), пишет РБК.

Эксперты МВФ пересчитали доли стран в мировой экономике с учетом результатов нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP). Самый существенный пересмотр — на 0,7% по сравнению с предыдущим раундом ICP — у Индии и России. Ранее экономисты предсказывали, что доля РФ в мировом ВВП в 2024 году составит 2,9%.

Первое место в рейтинге занял Китай, следом за ним идут США и Индия. На пятом месте расположилась Япония.

Весной Всемирный банк опубликовал отчет, согласно которому Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по ППС. Отмечалось, что три года назад РФ с долей 3,8% от мирового ВВП обогнала в рейтинге ведущих экономик мира Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Ранее Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики.