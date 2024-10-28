Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о росте ВВП России на 3,9% по итогам года

Путин подтвердил рост ВВП России на 3,9% по итогам 2024 года

close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

По итогам 2024 года рост российской экономики превысит среднемировые темпы и составит 3,9%. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что по итогам [года] этот показатель (ВВП России. — Ред.) составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ, рост мирового ВВП ожидается в 2024 году [на уровне] 3,2%», — сказал глава государства.

22 октября сообщалось, что экономика России стала четвертой в мире по покупательной способности. Такие данные содержатся в докладе по динамике ВВП стран мира, который опубликовал Международный валютный фонд (МВФ). Доля России составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%. Первое место в рейтинге занял Китай, следом за ним идут Соединенные Штаты и Индия.

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами