Путин заявил о росте ВВП России на 3,9% по итогам года

По итогам 2024 года рост российской экономики превысит среднемировые темпы и составит 3,9%. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что по итогам [года] этот показатель (ВВП России. — Ред.) составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ, рост мирового ВВП ожидается в 2024 году [на уровне] 3,2%», — сказал глава государства.

22 октября сообщалось, что экономика России стала четвертой в мире по покупательной способности. Такие данные содержатся в докладе по динамике ВВП стран мира, который опубликовал Международный валютный фонд (МВФ). Доля России составила 3,55%, что позволило стране закрепиться на четвертом месте в мировом рейтинге, обогнав Японию с ее показателем в 3,38%. Первое место в рейтинге занял Китай, следом за ним идут Соединенные Штаты и Индия.

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».