В Сербии пообещали защитить российские активы

Российские активы на территории Сербии будут защищены, поскольку республика соблюдает международное право. Об этом сообщил министр международных экономических отношений при правительстве Сербии Ненад Попович в беседе с ТАСС.

«Я могу сказать, что российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен, потому что это наша политика», — отметил он.

Попович обвинил западные страны в цинизме, так как они «говорят про свободу и защиту капитала», а потом «арестовывают российские активы». Он подчеркнул, что Сербия ведет независимую политику и соблюдает принципы международного права.

22 октября японская газета Nikkei со ссылкой на источники писала, что страны «Большой семерки» (G7) не разморозят российские активы, находящиеся в западных государствах, после окончания российско-украинского конфликта. По информации издания, ключевым фактором для разблокировки российских активов станет компенсация понесенных инфраструктурных потерь Украине со стороны РФ. В противном случае российские активы останутся заблокированными на неопределенный срок.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дал российским судам право использовать имущество США для компенсации ущерба от конфискации российских активов. Речь идет о полной передаче прав российским правообладателям. В Госдуме указ назвали «естественным решением» в ответ на агрессивную политику Запада. До этого Джо Байден подписал закон, позволяющий конфисковать российские активы и использовать их для помощи Украине.

Ранее три страны решили отговорить ЕС от конфискации российских активов.