Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три страны решили отговорить ЕС от конфискации российских активов

КНР, Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС отказаться от изъятия активов РФ

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Китай, Саудовская Аравия и Индонезия просят Евросоюз отказаться от идеи конфискации замороженных активов России. Об этом пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, три страны в частном порядке обратились к представителям ЕС с призывом «не поддаваться давлению США и Великобритании». Опасения вызывает тот факт, что подобный шаг создаст прецедент для конфискации активов других государств в будущем.

«Россия могла попросить своих друзей устроить это», — допускает один из собеседников издания.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у страны нет заначки с деньгами для Украины.

На прошлой неделе председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, на сколько Киеву хватит денег без помощи Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно сократила внешний долг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами