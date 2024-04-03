Три страны решили отговорить ЕС от конфискации российских активов

Китай, Саудовская Аравия и Индонезия просят Евросоюз отказаться от идеи конфискации замороженных активов России. Об этом пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, три страны в частном порядке обратились к представителям ЕС с призывом «не поддаваться давлению США и Великобритании». Опасения вызывает тот факт, что подобный шаг создаст прецедент для конфискации активов других государств в будущем.

«Россия могла попросить своих друзей устроить это», — допускает один из собеседников издания.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у страны нет заначки с деньгами для Украины.

На прошлой неделе председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, на сколько Киеву хватит денег без помощи Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Россия рекордно сократила внешний долг.