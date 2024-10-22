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На Западе заявили, что активы РФ останутся замороженными после завершения конфликта на Украине

Nikkei: G7 не будет размораживать активы РФ после окончания конфликта на Украине

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Claudia Greco/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) не разморозят российские активы, находящиеся в западных государствах, после окончания российско-украинского конфликта. Об этом пишет японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

По информации издания, ключевым фактором для разблокировки российских активов станет компенсация понесенных инфраструктурных потерь Украине со стороны РФ. В противном случае российские активы останутся заблокированными на неопределенный срок.

Ожидается, что соответствующая формулировка будет внесена в совместное заявление лидеров G7 до конца октября. В соответствии с ним Украина получит об альянса кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

До этого европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2025 году составят более $40 млрд.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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