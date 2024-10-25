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ФАТФ отказалась включать Россию в черный список

ФАТФ не стала включать Россию в штрафной список вопреки давлению Украины

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Markus Schreiber/AP

Несмотря на давление со стороны Украины, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список. Об этом со ссылкой на заявление организации по итогам пленарной сессии сообщает РИА Новости.

Расширения черного списка не последовало, в нем по-прежнему фигурируют три страны: Мьянма, Иран и Северная Корея. Попадание в него возможно, если ФАТФ сочтет, что страна или юрисдикция имеют «стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». В этом случае организация призывает своих членов применить к нарушителям контрмеры.

16 октября сообщалось, что российская антиотмывочная система соответствовала и продолжает соответствовать международным стандартам. Это следует из заявления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

О том, чем грозило бы России попадание в черный список ФАТФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия просит помощи Китая в восстановлении членства в ФАТФ.

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