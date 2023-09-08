Россия просит помощи Китая в восстановлении членства в FATF

Россия обратилась к Китаю и Саудовской Аравии за помощью в восстановлении членства в FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) и гарантиями недопущения внесения новых ограничений против страны по линии этой организации, пишет Bloomberg.

Новое заседание FATF состоится в октябре 2023 года. Отмечается, что в РФ также рассчитывают на поддержку других стран – членов БРИКС в организации.

Россия была исключена из ФАТФ в феврале 2022 года, но не была включена в черный список организации из-за вето Китая и Индии. В черный список организации внесены КНДР и Иран.

18 июня (FATF) лишила Российскую Федерацию руководящих и консультативных функций из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

До этого сообщалось, что Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список FATF.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.