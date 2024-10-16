В России пообещали, что антиотмывочная система продолжит быть эффективной

Российская антиотмывочная система соответствовала и продолжает соответствовать международным стандартам, Об этом говорится в телеграм-канале Росфинмониторинга.

По данным ведомства, это подтверждает как оценка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 году, так и оценка, которую проводили международные эксперты. При любом решении ФАТФ насчет внесения России в черный список антиотмывочная система продолжит так же эффективно функционировать, уверены в Росфинмониторинге.

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