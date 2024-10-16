ФАТФ может включить Россию в черный список. Чем это грозит?

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) на следующей неделе может включить Россию в свой черный список. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении издания. Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев.
Заседание о включении России в черный список состоится 22 октября.
«Если последняя инициатива Украины [по включению РФ в черный список] окажется успешной, Россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с наивысшим риском по версии ФАТФ», — пишет Politico.
Включение РФ в черный список требует консенсуса со стороны государств — членов ФАТФ, отмечает издание.
В чем обвиняют РФ
Причиной включения России в черный список может стать ее тесное финансовое и военное сотрудничество со странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран, говорится в документе, на который ссылается Politico:
«В нем также подчеркивается финансирование Россией частных формирований, таких как ЧВК «Вагнер», а также их незаконной деятельности».
Россию также обвиняют в том, что она при помощи приложения Telegram и криптовалют ведет финансирование терроризма и отмывает «деньги, полученные от продажи товаров, украденные во время вторжения в Украину» — от зерна до полезных ископаемых.
В черном списке ФАТФ оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска, поясняет РБК.
«Все остальные государства, соблюдающие рекомендации ФАТФ, должны усиленно проверять любые финансовые транзакции из стран черного списка, а в отдельных случаях могут применять «контрмеры для защиты своих финансовых систем» и не принимать платежи оттуда», — поясняет издание.
«Конечно, это [включение РФ в черный список] осложнит платежи, потому что это увеличит сроки на комплаенс, могут быть какие-то отказы в проведении платежей, дополнительно к тому, что есть сейчас», — говорила летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, это ухудшит внешнеторговую деятельность, но вряд ли сильно повлияет на объемы торговли по крупным позициям.
Членство России в ФАТФ приостановлено
ФАТФ приостановила членство России в феврале 2023 года. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
До сих пор ФАТФ воздерживалась от снижения рейтинга России.
«Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это», — пишет Politico.
Летом 2023 года Россия обратилась как минимум к 12 государствам с предупреждением о последствиях включения ее в черный список ФАТФ, сообщал Bloomberg.
«За нами нет никакого «черного следа», — уверял журналистов заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин год назад. — Это [решение о включении в список] абсолютно все политизировано. Поэтому надеемся, что все будет хорошо. Чтобы не было никаких [цветов списка], кроме белого».