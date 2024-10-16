ФАТФ может включить Россию в черный список. Чем это грозит? ФАТФ примет решение о включении России в черный список на следующей неделе

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) на следующей неделе может включить Россию в свой черный список. Мера может быть применена из-за того, что Москва, по утверждению Киева, который добивается санкций, якобы ведет активное сотрудничество с Северной Кореей и Ираном, финансирует ЧВК «Вагнер» и терроризм. Включение России в черный список может осложнить платежи, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) на следующей неделе может включить Россию в свой черный список. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении издания. Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев.

Заседание о включении России в черный список состоится 22 октября .

«Если последняя инициатива Украины [по включению РФ в черный список] окажется успешной, Россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с наивысшим риском по версии ФАТФ», — пишет Politico.

Включение РФ в черный список требует консенсуса со стороны государств — членов ФАТФ, отмечает издание.

Что такое ФАТФ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.



Создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». Штаб-квартира – в Париже.



«Попадание в черный или серый список ФАТФ может серьезно повредить финансовой репутации страны и рассматривается как экономически губительное для большинства государств», — пишет Politico.

В чем обвиняют РФ

Причиной включения России в черный список может стать ее тесное финансовое и военное сотрудничество со странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран, говорится в документе, на который ссылается Politico:

«В нем также подчеркивается финансирование Россией частных формирований, таких как ЧВК «Вагнер», а также их незаконной деятельности».

Россию также обвиняют в том, что она при помощи приложения Telegram и криптовалют ведет финансирование терроризма и отмывает «деньги, полученные от продажи товаров, украденные во время вторжения в Украину» — от зерна до полезных ископаемых.

В черном списке ФАТФ оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска, поясняет РБК.

«Все остальные государства, соблюдающие рекомендации ФАТФ, должны усиленно проверять любые финансовые транзакции из стран черного списка, а в отдельных случаях могут применять «контрмеры для защиты своих финансовых систем» и не принимать платежи оттуда», — поясняет издание.

«Конечно, это [включение РФ в черный список] осложнит платежи, потому что это увеличит сроки на комплаенс, могут быть какие-то отказы в проведении платежей, дополнительно к тому, что есть сейчас», — говорила летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, это ухудшит внешнеторговую деятельность, но вряд ли сильно повлияет на объемы торговли по крупным позициям.

Членство России в ФАТФ приостановлено

ФАТФ приостановила членство России в феврале 2023 года. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

До сих пор ФАТФ воздерживалась от снижения рейтинга России.

«Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это», — пишет Politico.

Летом 2023 года Россия обратилась как минимум к 12 государствам с предупреждением о последствиях включения ее в черный список ФАТФ, сообщал Bloomberg.

«За нами нет никакого «черного следа», — уверял журналистов заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин год назад. — Это [решение о включении в список] абсолютно все политизировано. Поэтому надеемся, что все будет хорошо. Чтобы не было никаких [цветов списка], кроме белого».