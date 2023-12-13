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NYT: ООН потребовала у бывшего помощника генсека с Украины вернуть $63 млн

ООН потребовала возвращения $63 млн у бывшего помощника генсека с Украины

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Shutterstock

ООН потребовала, чтобы бывший помощник генерального секретаря организации Виталий Ваншельбойм выплатил ей $63,6 млн. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает газета New York Times (NYT).

По имеющейся у издания информации, в распоряжении гражданина Украины Ваншельбойма, который ранее по совместительству был заместителем главы Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), находились многие миллионы долларов, составлявшие сборы за строительные работы с других агентств всемирной организации. Ваншельбойм и его руководительница Грете Фаремо вложили около $60 млн в фирмы, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, с которым они познакомились на вечеринке.

Но инвестиции оказались крайне неудачными. Смогли окупиться всего около 10% вложений. После разбирательства в январе этого года Ваншельбойм был уволен из ООН, а созданная им вместе с Фаремо инвестиционная программа была ликвидирована.

По словам экс-чиновника, его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и, кроме того, велели вернуть ООН $63 626 806 долларов. В случае, если Ваншельбойм не выплатит этой суммы, он потеряет право на получение пенсии от ООН. Бывший чиновник обратился к ведущей это дело судебной системе ООН с просьбой об отмене решения об увольнении и штрафе.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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