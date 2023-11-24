Стало известно, как россияне будут тратить деньги в «черную пятницу»

Почти 21% опрошенных россиян заявили о намерении приобрести товары в рассрочку в «черную пятницу». Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

По мнению респондентов, сами по себе скидки без возможности платить долями не имеют силы и продавцов стоит выбирать именно по гибкости оплаты. 17% опрошенных планируют оплачивать покупки кредитками с кэшбеком на нужную категорию.

12% будут копить деньги на необходимые покупки заранее. Еще 11% готовы взять небольшие кредиты на шопинг из-за того что день распродаж приходиться на период между авансом и зарплатой. И лишь 1% опрошенных не видит в «черной пятнице» дополнительной финансовой нагрузки, утверждая, что деньги на покупки есть всегда.

При этом 39% респондентов считают «черную пятницу» бесполезной, так как обычные сезонные скидки, по их мнению, выгоднее. 55% из опрошенных планируют потратить не более 10 тысяч рублей. 10% хотят оставить в магазинах от 10 до 50 тысяч рублей, 7% — от 50 до 100 тысяч рублей, а 28% респондентов подходят к покупкам основательно и готовы тратить более 100 тысяч рублей за раз.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) планируют совершать покупки на маркетплейсах, 12% пойдут в офлайн-магазины, а 9% выберут другие способы покупок.

«Спрос на товары на маркетплейсах сопоставим со спросом на финансовые услуги онлайн. Люди стали бережливее и осторожнее относятся к скидкам, При этом на маркетплейсы, по нашим подсчетам, приходится примерно 80% рассрочек и кредитов», — отметил эксперт Ярослав Баджурак.

В первую очередь россияне планируют покупать бытовую технику (39%), одежду (27%), образовательные услуги (11%).

До этого стало известно, жители каких регионов России больше всего не любят распродажи.

Ранее эксперт по финансам предупредила о фейковых скидках на «черной пятнице».