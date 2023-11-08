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Греф рассказал о работе Сбера в Крыму

Греф: Сбер 8 ноября открывает пятый офис в Севастополе для розничных клиентов

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Максим Блинов/РИА Новости

Сбер 8 ноября открывает свой пятый офис в Севастополе для розничных клиентов. Об этом глава компании Герман Греф заявил в кулуарах форума «Финополис».

«Сегодня, 8 ноября, мы открываем в Севастополе еще один наш офис, уже пятый, для розничных клиентов. Всего до конца года филиальная сеть Сбера в Крыму составит 15 офисов», — заявил Греф.

Он добавил, что за полгода офисы Сбера в Крыму посетили 106 тысяч человек. По словам Грефа, люди активно берут ипотеку, потребительские кредиты, оформляют кредитные карты.

«Наш розничный кредитный портфель в Крыму уже превысил 9 млрд рублей, а доля на рынке жилищного кредитования достигла 13%. Объем одобренных кредитов бизнесу составил 46 млрд руб.», — рассказал глава Сбера.

Накануне Герман Греф сообщил, что до конца года в России сотни тысяч терминалов оборудуют сервисом, который дает возможность платить при помощи биометрии лица, «по улыбке». Об этом он заявил, отвечая на вопрос, смогут ли клиенты любого банка использовать систему оплаты «по улыбке», если их биометрия добавлена в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Глава Сбера пояснил, что ЕБС не отменяет коммерческие биометрические системы, и в России они будут сочетаться с государственной системой, как и во всем остальном мире.

Ранее в Сбере рассказали о самой мощной хакерской атаке.

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