Правительство упростило открытие банковских счетов в России для представителей 25 стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство упростило компаниям и гражданам из ряда дружественных государств ведение бизнеса в России, передает ТАСС.

«В подписанном распоряжении определен перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что принятое решение должно упростить для граждан и бизнеса из дружественных стран ведение дел в России. По словам Мишустина, создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей является важной частью системной деятельности правительства по достижению финансового суверенитета в рамках реализации национальных целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщил премьер, в частности, такая возможность появится для компаний и граждан Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Турции и других. Для этого иностранцам надо будет до въезда в РФ представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране.

«По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках», — продолжил Мишустин.

Он также выразил надежду, что принятые решение помогут улучшить взаимодействие между деловыми сообществами стран-партнеров.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банки ряда дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в России.

Ранее Центробанк России предложил дать иностранным банкам возможность открывать счета для цифровых рублей с 2025 года.