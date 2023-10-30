Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство упростило открытие банковских счетов в России для представителей 25 стран

Кабмин упростил открытие банковских счетов в России для представителей 25 стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство упростило компаниям и гражданам из ряда дружественных государств ведение бизнеса в России, передает ТАСС.

«В подписанном распоряжении определен перечень из 25 стран, граждане и юридические лица которых смогут в упрощенном порядке открывать счета и вклады в российских банках», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что принятое решение должно упростить для граждан и бизнеса из дружественных стран ведение дел в России. По словам Мишустина, создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей является важной частью системной деятельности правительства по достижению финансового суверенитета в рамках реализации национальных целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщил премьер, в частности, такая возможность появится для компаний и граждан Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Саудовской Аравии, Турции и других. Для этого иностранцам надо будет до въезда в РФ представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране.

«По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках», — продолжил Мишустин.

Он также выразил надежду, что принятые решение помогут улучшить взаимодействие между деловыми сообществами стран-партнеров.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банки ряда дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в России.

Ранее Центробанк России предложил дать иностранным банкам возможность открывать счета для цифровых рублей с 2025 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий