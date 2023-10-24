Стало известно, как США финансируют пенсионную систему Украины

Директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит назвал обоснованной критику расходов США на поддержку Украины. Как пишет American Conservative, в числе прочего его возмутили расходы США на поддержку пенсионной системы Украины.

«Конгресс принял четыре пакета расходов на Украину на общую сумму $130 млрд, что исторически соответствует годовому объему украинского ВВП. Большая часть этой помощи даже не направлена ​​на то, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии; например, мы финансируем украинскую пенсионную систему», — написал он.

При этом американский аналитик отметил, что ход действий России на Украине доказал, что «она не является великой экономической или военной державой, хотя, конечно, она по-прежнему является ядерной державой», что делает менее осмысленными опасения относительно гипотетической угрозы России в отношении США и ЕС и, соответственно, расходы на поддержку оборонной системы Украины.

25 сентября Украина получила от Всемирного банка $100 млн для выплаты пенсий.

Ранее американский журналист Карлсон раскритиковал США за чрезмерную заботу об Украине.