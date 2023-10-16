Дорожная карта газового хаба в Турции может быть рассмотрена в ближайшее время

По информации, полученной от источника в дипломатических кругах Турции, дорожная карта по созданию международного газового хаба на территории Турции может быть рассмотрена и утверждена в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время проходят переговоры между Минэнерго Турции и «Газпромом» по этому вопросу, и ожидается, что после подписания дорожной карты стороны приступят к ее реализации. Конкретные сроки пока сложно назвать.

Сообщалось, что Азербайджан готов принять участие в реализации газового хаба в Турции.

Ранее Турция опровергла информацию о газовом долге перед Россией.

До этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить «более разумные цены» на газ из России и надеется на взаимопонимание с «Газпромом».

Москва и Анкара заключили соглашение о предельном уровне стоимости газа, поэтому в случае колебаний котировок на крупнейшем европейском хабе TTF турецкая сторона защищена от резкого роста цен. Министр признал, что такое условие можно считать скидкой.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».