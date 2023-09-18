Минпромторг не получал обращений о проблемах с поставками БПЛА и комплектующих из Китая

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не получало обращений производителей о проблемах с поставками беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним из Китая. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ограничения Китая на экспорт беспилотных летательных аппаратов привели к приостановке поставок комплектующих и дронов массой более 4 кг, в связи с этим ретейлеры из России и производители аппаратов столкнулись с дефицитом.

В Минпромторге заявили, что ситуация с китайскими ограничительными мерами находится на контроле. Производителей БПЛА заранее предупредили, что необходимо увеличить запасы до введения экспортного контроля.

В ведомстве заверили, что в настоящее время от отечественных производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих не поступали.

Китай с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении ряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также связанного с ними оборудования. В Министерстве коммерции КНР пояснили, что данные меры были приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.