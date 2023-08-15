В США не исключили «военные решения» для безопасности судов при экспорте зерна с Украины

США рассматривают варианты «военного решения» защиты судов в рамках экспорта сельхозпродукции с Украины через дунайские порты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Источник не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь, а также какие страны привлекаются к этому. Для решения этой проблемы в настоящее время переговоры якобы идут с самой Украиной и Турцией, а также государствами региона.

Отмечается, что действия американских властей по повышению экспорта продовольствия через дунайские порты происходят отдельно от работы ООН и Турции по восстановлению зерновой сделки.

15 августа сообщалось, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. Отмечалось, что поддерживаемый Вашингтоном план предусматривает, что к октябрю Украина «увеличит мощности» по экспорту 4 миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.

До этого газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию турецких СМИ, писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ожидаемого визита российского лидера Владимира Путина планирует достичь соглашения о разблокировании поставок на мировые рынки украинской сельскохозяйственной продукции через черноморские порты.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.