Названа доля россиян, не понимающих содержание своих расходов за коммуналку

Менее половины россиян - 48,6% — знает, как формируется квартплата, и понимает значение всех показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитического агентства OMI и онлайн-сервиса по управлению многоквартирными домами Butler. В опросе участвовали 1 тыс. собственников квартир в возрасте от 18 до 55 лет.

При этом 44,7% респондентов разбираются лишь в отдельных строках счетов за коммуналку, а 6,7% обращает внимание лишь на итоговую стоимость услуг, не вникая в приведенные в платежках цифры и аббревеатуры.

Большинство респондентов — 79% — оплачивают коммуналку сами. Еще 14% опрошенных делят эту обязанность с домочадцами. 4% участников исследования не вникают в этот вопрос.

Чаще всего россияне платят за ЖКУ через сайты или мобильные приложения банков. Этот способ назвали 60% респондентов.

Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщала газета «Известия» со ссылкой на документ 21 июля. Согласно задумке, будут созданы специальные счета для оплаты ЖКУ, с которых управляющие компании будут переводить деньги на оплату за тепло, воду и свет. Это должно повысить прозрачность сферы и работать на добросовестную работу УК, но, считают эксперты, не решит проблему соседей-неплательщиков.

Ранее россиянам напомнили о праве получить субсидии на оплату услуг ЖКХ.