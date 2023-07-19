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Банки РФ начнут контролировать операции с драгметаллами

Росфинмониторинг: контроль за отмыванием денег коснется золотых слитков и монет

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Росфинмониторинг сообщил, что контроль за отмыванием денег при совершении операций с драгоценными металлами коснется, в том числе, покупок золотых слитков, монет и алмазов в банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в Федеральной службе по финансовому мониторингу, также планируется распространить антиотмывочные нормы на продажу золотых слитков и драгоценных камней клиентам-физлицам, а также на обратный выкуп этих ценностей.

По информации издания, Росфинмониторинг совместно с Минфином работает над поправками в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ) в целях усиления контроля за операциями банков с драгметаллами. Отмечается, что информацию о подобных сделках кредитные организации должны будут направлять в Росфинмониторинг в общем порядке, как это происходит в настоящее время со всеми финансовыми операциями, подлежащими контролю по 115-ФЗ.

«Редакция законопроекта еще не окончательная, его положения могут поменяться», — предупредили в пресс-службе ведомства.

До этого Сбербанк анонсировал запуск услуги для возврата клиентам денег, перечисленных на счета предполагаемых мошенников.

Ранее антиотмывочная платформа Банка России предотвратила вывод в «тень» ₽28 млрд.

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