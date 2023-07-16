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СМИ сообщили о последнем судне, которое вышло из Одессы в рамках зерновой инициативы

Reuters: последнее судно покинуло порт Одессы в рамках зерновой сделки

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Umit Bektas/Reuters

Турецкое судно Samsun покинуло утром в воскресенье, 16 июля, порт Одессы в рамках зерновой сделки и направилось в Стамбул. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев и информацию мониторингового сервиса Marine Traffic.

Отмечается, что чиновники Украины не смогли оперативно подтвердить эту информацию. В субботу, 16 июля, Совместный координационный центр в Стамбуле заявлял, что в рамках сделки работало только одно судно Samsun, на которое в порту Одессы загружали зерно.

16 июля сообщалось, что решение по продлению зерновой сделки будут приниматься в самый последний момент, такой вариант возможен при достижении сторонами компромиссов, однако пока о каких-либо договоренностях информации нет.

До этого президент России Владимир Путин указал на сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в случае выполнения всех условий зерновой сделки.

Накануне в Координационном центре ООН по зерновой сделке заявляли, что с начала действия зерновой сделки в 2022 года ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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