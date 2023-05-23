Еврокомиссия выделила Украине новую помощь

Пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что ЕК выделила Киеву новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

«Еврокомиссия произвела четвертый платеж в размере €1,5 млрд в рамках пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €18 млрд», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила план, который направлен на наращивание производства боевых припасов на сумму в €1,5 млрд, планируется выделить €500 млн из бюджета Европейского союза и €1 млрд из Европейского фонда мира. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что на сегодняшний день речь идет о переводе экономики в военный режим.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.