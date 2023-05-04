CORE.XP: в январе--марте на российский рынок вышли восемь новых зарубежных брендов

По итогам первых трех месяцев текущего года на российский внутренний рынок вышли восемь новых зарубежных брендов, включая ретейлеров из Франции и Польши. Речь идет о приходе турецких сетей Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco, а также JACADI и PitBull West Coast, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании CORE.XP.

При этом две последние сети, представляющие Францию и Польшу соответственно, фактически возобновили работу на территории России после временной приостановки деятельности в связи с международными санкциями западных стран. Их первые точки на рынке РФ открылись до 2022 года, уточняется в статье.

«В январе--марте на российский рынок вышло восемь новых зарубежных брендов. В основном это турецкие сети — Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco. Но есть и игроки из ЕС — французский продавец детской одежды JACADI и польская PitBull West Coast. Две последние марки, по сути, возобновили работу в РФ, так как до 2022 года открывали свои первые точки продаж, но затем закрывали их», — говорится в материале.

Помимо прихода на российский рынок новых зарубежных ретейлеров одежды в страну также зашел белорусский бренд Swed House, специализирующийся на продаже мебели и товаров для дома. Представители компании позиционировали собственную продукцию в качестве аналога ушедшей из РФ шведской IKEA, однако открытие первой точки в Москве не оправдало ожиданий покупателей, заключается в заметке.

15 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что многие западные компании не желают окончательно покидать российский рынок вопреки предписаниям санкционного режима. Тем же фирмам, которые не хотят продолжать собственную деятельность на территории РФ, уход дается тяжело.