В Литве заявили о заморозке €80 млн евросредств юридических и физических лиц РФ

Директор службы по расследованию финансовых преступлений Литвы Роландас Кишкис заявил, что сумма средств юридических и физических лиц РФ, замороженных литовскими властями, составляет более €80 млн. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кишкиса, в 2023 году размер замороженных капиталов и имущества вырос в два раза. Кроме того, в два раза чаще стала поступать информация о подозрительных операциях.

Директор службы по расследованию финансовых преступлений Литвы также отметил, что все примененные спецслужбой ограничительные меры сейчас оспариваются в судах.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года международный депозитарий Euroclear смог получить €734 млн процентных доходов от заблокированных российских активов.

За первое полугодие 2022 года этот показатель составлял €110 млн, за 2023 год — €821 млн. При этом в Euroclear ожидают дальнейшего роста процентных доходов, так как накопление заблокированных средств все еще продолжается.

До этого газета Soir со ссылкой на сообщение бельгийского правительства писала, что королевство Бельгия получило в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от €250 млрд замороженных российских активов.