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Bloomberg: Германии придется потратить более $1 трлн для обеспечения энергобезопасности к 2030 году

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Reuters

Властям Германии необходимо будет потратить более $1 трлн для модернизации действующей энергетической системы и ее перехода на возобновляемые источники энергии. Эта стратегия также подразумевает постепенный отказ от задействования атомной и угольной генерации в работе промышленных предприятий и жизнедеятельности местных домохозяйств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы собственных экономистов из компании BloombergNEF.

«Ожидаемая цена на будущую защиту энергетической системы страны к 2030 году составит более 1 триллиона долларов. Затраты включают инвестиции в модернизацию электросетей и, прежде всего, нового поколения для управления поэтапным отказом от атомных и угольных электростанций, удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей и систем отопления, а также выполнения обязательств по климату», — говорится в материале.

При этом власти страны к настоящему времени уже потратили более €260 млрд, или $275 млрд, для предотвращения усиления энергетического кризиса в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Растущие расходы ФРГ могут затруднить переход местной энергосистемы на возобновляемые источники, уточняется в статье.

«Переход потребует от властей Германии установки солнечных панелей, покрывающих эквивалент 43 футбольных полей и 1600 тепловых насосов каждый день. ФРГ также необходимо строить 27 новых наземных и четыре морские ветряные электростанции в неделю», — заключается в заметке.

22 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило об успешном прохождении текущего зимнего отопительного сезона в Германии без поставок российского газа. Это удалось сделать благодаря импорту трубопроводного газа из Нидерландов и Норвегии, а также сжиженного природного газа и задействованию мощностей угольной генерации.

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