CNBC: стоимость организации свадьбы в США вырастет с $28 тысяч до $29 тысяч в 2023

Средняя цена организации свадьбы в США вырастет с $28 тыс. до $29 тыс. в 2023 на фоне сокращения числа бракосочетаний. Об этом сообщили на сайте телеканала CNBC со ссылкой на данные организатора свадеб Zola.

По данным компании, в 2019 году в среднем проведение свадебной церемонии обходилось американским молодоженам в $24,7 тыс. Однако пандемия коронавируса привела к резкому росту нагрузки на свадебный рынок в предыдущие годы, так как многие пары стремились провести отложенную из-за локдауна церемонию бракосочетания. Эта тенденция стала причиной подорожания услуг по организации бракосочетаний.

Для сокращения расходов пары отказываются от свадебной атрибутики, продукты покупаю на рынке, наряды — в секонд-хэндах, а также выбирают для празднования утренние часы.

В первой половине августа в «Авито» рассказали «Газете.Ru» о стоимости свадьбы «под ключ» в 2022 году. По данным сервиса для размещения объявлений, стоимость наряда для невесты в среднем составляет 16 590 руб., для жениха — за 6 700 руб.

В декабре организатор свадьбы рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Марина Эпро рассказала, что проведение торжества обошлось супругам в 23 млн руб.