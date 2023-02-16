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Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании взрывов на «Северных потоках»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Госдума приняла проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.

В документе Госдума просит ООН инициировать расследование диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге, что инциденты на «Северных потоках» негативно сказались на состоянии глобального энергетического рынка, а также вызвали беспокойство мирового сообщества по поводу безопасности транснациональной инфраструктуры.

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, в котором обвинил американские и норвежские власти в организации диверсии на «Северных потоках».

По его данным, операцию готовили еще с конца 2021 года по указанию Байдена, бомбы под трубопроводы заложили американские водолазы летом 2022-го под прикрытием учений НАТО, а активировали их норвежские специалисты.

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