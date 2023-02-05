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InvestFunds: отраслевые фонды обеспечили наибольшую доходность инвесторам в начале 2023 года

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В начале 2023 года наибольший уровень доходности обеспечили инвесторам отраслевые фонды, ориентированные на высокотехнологические компании. Стоимость паев (ценных бумаг) подобных структур за последний месяц увеличилась на 12–17,5%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков из InvestFunds.

«Лучшую доходность (в начале 2023 года — «Газета.Ru») обеспечили отраслевые фонды, ориентированные на высокотехнологические компании. По данным InvestFunds, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 12–17,5%», — говорится в материале.

Главной причиной роста стоимости ценных бумаг таких фондов на российском рынке стал существенное увеличение стоимости активов на американском рынке высокотехнологических компаний. Стоимость акций крупных компаний из США, включая Alphabet, Amazon и другие, выросла на 11–23%. В то же время ценные бумаги этих фирм входят в структуру активов многих российских паевых инвестиционных фондов (ПИФов), заключается в статье.

3 февраля издание РБК со ссылкой на заявление представителей брокерской компании из Армении Armbrok сообщило, что данный брокер стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, ценные бумаги которых до недавнего времени размещались на западных биржах. Подобный формат продажи позволяет клиентам получить «хоть какой-то» доход с учетом действия международных санкций против финансового сектора российской экономики.

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