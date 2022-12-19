Путин отменил ответственность за нарушения в сфере атомной энергии в Запорожской области

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от административной ответственности за нарушения в сфере атомной энергии, которые не являются грубыми, в Запорожской области до 1 января 2028 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о нарушениях, которые были совершены с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, согласно закону, вводится ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штраф для должностных лиц составит до 40 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс.

Если нарушение повторится, то должностному лицу грозит штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет, юрлицу — штраф до одного млн руб.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции возможно только после отвода тяжелых вооружений Вооруженных сил Украины.

Ранее Рогов рассказывал, что над хранилищем отработанных ядерных отходов на ЗАЭС начали возводить защитный купол. По его словам, он сможет защищать хранилище от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые переносят беспилотники. В будущем сооружение планируется укрепить.