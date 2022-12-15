Врио главы ЛНР Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Пасечник принял решение запретить продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на указ врио главы ЛНР.

Отмечается, что спиртные напитки запрещено реализовывать на территориях, которые находятся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, Лисичанску, Попаснянскому району, городу Рубежное, Северодонецку, Сватовскому району республики.

Контролировать исполнение указа поручено главнокомандующему Народной милиции ЛНР, министру внутренних дел республики и начальнику временного органа управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Луганской народной республике.

Сообщается, что указ вступает в силу 15 декабря — со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 декабря должен встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.