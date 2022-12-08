Reuters: азербайджанская SOCAR временно остановила закупку нефти из РФ для турецкого НПЗ

Подразделение азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR Trading временно приостановило закупку российской нефти для переработки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Турции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По данным агентства, SOCAR Trading приостановила закупку топлива из-за санкций Евросоюза, которые относятся к поставкам нефти из России. При этом источник Reuters заявил, что SOCAR, скорее всего, пересматривает ситуацию для возможного присоединения к западным санкциям.

21 ноября представители Минэкономики и МИД ФРГ заявили, что Германия стремится к независимости от поставок российского газа и фактически его не импортирует. В июле Брюссель заключил с Баку сделку, в рамках которой экспорт газа в страны ЕС из Азербайджана к 2027 году должен вырасти вдвое.

Аналогичную позицию озвучил и представитель Минэкономики Германии, комментируя высокую вероятность того, что российский газ будет поступать в Евросоюз через Азербайджан.

До этого компания «Газпром экспорт» подписала соглашение с госкомпанией Азербайджана (SOCAR) о поставках газа в размере 1 млрд кубометров до марта 2023 года.