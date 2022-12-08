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Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим по версии Markswebb

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пресс-служба Альфа-Банка

Интернет-банк Альфа-Банка стал лучшим для ИП в авторитетном рейтинге аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2022, сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, агентство назвало его абсолютным лидером в цифровизации внешнеэкономической деятельности, гибкости управления депозитом, удобным кредитам, а также управлению доступами и ролями.

«Аналитики Markswebb отметили высокий уровень цифровизации всех банковских сервисов. Отрыв от рынка дает детальная проработка задач предпринимателей и больший охват сценариев», — говорится в сообщении банка.

Также в Альфа-Банке рассказали, что согласно рейтингу в банке лучшие сервисы для ВЭД, самые удобные и прозрачные кредиты, которые всегда можно оформить онлайн, лучшие возможности для онлайн-работы с депозитами.

Отмечается, что для исследования Business Internet Banking Rank 2022 аналитики Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей в разрезе двух моделей: малого и микробизнеса. Так, было рассмотрено 146 пользовательских сценариев по 760 показателям эффективности, а также детально изучены лучшие практики российских интернет-банков.

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