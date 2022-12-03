Доля заграничных командировок у российского бизнеса составила 7% за три месяца

В период с сентября по ноябрь 2022 года доля зарубежных командировок у российского бизнеса составила 7%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные OneTwoTrip for Business.

«Наиболее востребованным направлением для деловых поездок за рубеж осенью стал Стамбул, сформировав 17,6% забронированных авиабилетов. Но относительно аналогичного периода прошлого года спрос сократился на 18,5%», — отметили аналитики OneTwoTrip for Business.

Участники рынка сошлись во мнении, что в целом доля зарубежных командировок у бизнеса поднялась, однако она все еще серьезно отстает от показателей до пандемии. В целом же на осень всегда приходится большая доля командировок, так как обычно это связано с началом бизнес-сезона.

Аналитики посчитали, что направления поездок для командировок совпадают с текущей ситуацией в мире. Например, до пандемии коронавируса выбор был значительно больше, после чего он резко сузился. Сейчас же фокус сместился в сторону дружественных стран. Кроме того, в командировки за рубеж сейчас летают, по большей части, представители медиабизнеса, энергетических и промышленных компаний.

25 ноября аналитики сервиса для командировок Ozon Travel сообщили, что по итогам третьего квартала 2022 года средний чек на командировки по России и международные командировки вырос в среднем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что продиктовано общей тенденцией роста цен на отели и авиабилеты.