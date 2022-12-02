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Росстат сообщил о снижении числа бедных в России

Росстат: численность бедных в РФ в III квартале 2022 года снизилась до 15,3 млн человек

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Pixabay

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заявили, что численность россиян с доходами ниже границы бедности в III квартале 2022 года по сравнению с II кварталом снизилась до 15,3 млн человек, это 10,5% жителей страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что численность граждан РФ с доходами ниже границы бедности в III квартале текущего года составила 15,3 млн - около 10,5% жителей России.

В Росстате подчеркнули, что по сравнению с II кварталом 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась на 1,6 п. п., или на 2,3 млн человек.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность изменения подхода к оценке финансового благополучия россиян. В частности, предлагается ввести новый статистический инструмент — понятие «граница бедности», привязанное к общей инфляции. При этом базой для расчета мер соцподдержки останется прожиточный минимум.

Инструмент оценки благосостояния граждан будет называться «граница бедности». Предполагается, что ее будут рассчитывать по следующей формуле: умножение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 г. («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период.

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