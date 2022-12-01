Счетная палата проверит работу Минтруда и регионов по сокращению уровня бедности в России

Счетная палата РФ займется анализом результативности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 и 2022 годах с точки зрения снижения уровня бедности, передает ТАСС, ссылаясь на контрольное ведомство.

В пресс-службе рассказали, что палата уже приступила к работе и планирует завершить исследование в марте следующего года. Анализ проводится по поручению главы государства.

«Объектами анализа определены Минтруд России, а также правительства Удмуртской Республики, Саратовской и Ивановской областей», — добавили в Счетной палате.

30 ноября президент России Владимир Путин провел два совещания по социальным вопросам. Говоря с членами кабмина, он отметил снижение уровня бедности до 10,5%. Также он сообщил, что людей необходимо выселять из ветхого жилья.