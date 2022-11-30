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Банк России рекомендовал проводить реструктуризации кредитов заемщиков до конца 2023 года

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Российский Центробанк порекомендовал кредитным организациям проводить реструктуризации займов и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что Банк России рекомендует кредиторам до 31 декабря 2023 года не начислять должникам неустойки (пени и штрафы) и реструктурировать займы в соответствии с программами реструктуризации. При этом реструктуризация не должна отражаться на кредитной истории заемщика.

В начале марта регулятор объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов на фоне введенных со стороны Запада санкций в отношении России.

Тогда же банкам и микрофинансовым организациям рекомендовали приостановить процедуры принудительного выселения должников до 31 декабря 2022 года.

Ранее 30 ноября сообщалось, что депутаты от партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки, запрещающие арестовывать деньги на счетах участников специальной военной операции на Украине.

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