«Укрэнерго» ведет переговоры с рядом соседних стран об импорте электроэнергии

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что украинская энергетическая компания ведет переговоры с рядом соседних с Украиной стран об импорте электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, какие государства могут поставлять электроэнергию на Украину, Кудрицкий подчеркнул, что это возможно для Румынии, Словакии и Венгрии.

Ранее в украинской энергокомпании YASNO сообщили, что главная елка страны не будет украшена иллюминацией в целях экономии электроэнергии.

23 ноября Министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство тепло- и гидроэлектростанций были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей остались без света. На следующий день в ведомстве сообщили, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры восстановлено.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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