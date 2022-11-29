Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Укрэнерго» ведет переговоры с рядом соседних стран об импорте электроэнергии

close
100%
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что украинская энергетическая компания ведет переговоры с рядом соседних с Украиной стран об импорте электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, какие государства могут поставлять электроэнергию на Украину, Кудрицкий подчеркнул, что это возможно для Румынии, Словакии и Венгрии.

Ранее в украинской энергокомпании YASNO сообщили, что главная елка страны не будет украшена иллюминацией в целях экономии электроэнергии.

23 ноября Министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС и большинство тепло- и гидроэлектростанций были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей остались без света. На следующий день в ведомстве сообщили, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры восстановлено.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть