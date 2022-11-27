CNBC: американцы потратили рекордные $9,12 млрд на покупки в интернете в «черную пятницу»

Жители Соединенных Штатов потратили рекордные $9,12 млрд на покупки в интернете в «черную пятницу», подсчитал телеканал CNBC.

В годовом исчислении продажи в интернете в «черную пятницу» выросли на 2,3%, однако по конкретным позициям продажи показывают очень большой рост — так, продажи бытовой техники в этот день выросли на 221%, игрушки — на 285%, а спортивные тренажеры — на 218%.

Тем не менее из-за инфляции значительно выросло также число покупателей, оформивших покупки в рассрочку, — на 78%.

Ранее стало известно, что «Черная пятница» 2022 года стартовала со снижения объема продаж.

Схожая тенденция наблюдалась по объемам продаж на внутрироссийском рынке с начала ноября этого года. Единственным исключением стала реализация одежды и обуви, пришли к выводу аналитики платформы.