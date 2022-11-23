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Россияне стали лидерами среди иностранцев по объемам скупки недвижимости в Турции

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По итогам трех кварталов текущего года россияне стали лидерами среди всех иностранцев, которые приобрели жилье в Турции. За девять месяцев они купили 9,31 тыс. квартир и других объектов недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Kalinka.

«В январе — сентябре этого года россияне приобрели в Турции 9,31 тыс. квартир и других объектов недвижимости, что в 2,6 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года», — говорится в материале.

По объемам скупки жилья в Турции россияне обошли представителей Ирана, Ирака, Германии и Казахстана. В общей сложности иностранцы приобрели в республике 49,64 тыс. лотов за три квартала 2022 года. Этот показатель оказался на 32% больше, чем в январе — сентябре 2021 года, уточняется в статье.

Самыми популярными турецкими городами для покупки жилья у иностранцев за девять месяцев текущего года стали Стамбул и Анталия. На доли этих населенных пунктов пришлось 39% и 30% от общего объема сделок соответственно, пришли к выводу аналитики компании Kalinka.

16 ноября пресс-служба национального Института статистики (TurkStat) опубликовала данные, согласно которым граждане России в октябре 2022 года купили объектов недвижимости на турецком рынке больше остальных иностранцев. В общей сложности по итогам второго месяца осени россияне приобрели в республике 2023 лота и опередили по объемам скупки жилья представителей Ирана (498 лотов), Ирака (310) и Украины (216).

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