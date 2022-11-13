Indian Express: Индия захотела удвоить объем торговли с Россией

Индия хочет удвоить объемы торговли с РФ. При этом Нью-Дели намеревается использовать индийскую рупию для проведения расчетов. Об этом сообщает издание Indian Expres, ссылаясь на итоги встречи на высоком уровне, которая прошла в сентябре.

Издание отмечает, что объемы торговли между двумя странами увеличились на фоне резкого увеличения импорта Индией нефти из России. Отмечается, что Индия, ранее импортировавшая менее 1% российской нефти от общего объема, на сегодняшний день импортирует около 22% от своей общей потребности. Также Indian Expres подчеркивает, что в октябре 2022 года Российская Федерация стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию и Ирак.

«Министерство торговли готово поддержать инициативу в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем. Это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов», — пишет издание.

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не против, чтобы Индия закупала российскую нефть дороже ценового потолка, не используя для этого услуги западных компаний.