Немецкий кабмин не разрешил продавать Китаю завод по производству микросхем в Дортмунде

Правительство Германии запретило продажу завода по производству микросхем компании Elmos из немецкого Дортмунда китайскому инвестору. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики ФРГ.

«Завод по производству микросхем Elmos не может быть продан китайскому инвестору. Федеральный кабинет министров запретил продажу. Китайская компания намеревалась купить завод по производству чипов Elmos в Дортмунде через дочернюю компанию в Швеции», — сказали в ведомстве.

Запрет объяснили тем, что покупка предприятия китайским инвестором поставила бы под угрозу безопасность Германии по части утечки технологий. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, для станы особенно важно защитить технологический и экономический суверенитет федеративной республики и Европы в секторе полупроводников.

Отмечается, что компания Elmos разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию, предназначенную в основном для использования в автомобилях.

В первой половине октября газета Handelsblatt написала, что Германия подорвала свое положение сделками с Россией и Китаем в области поставок топлива и экспорта товаров.