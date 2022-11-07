Премьер Украины Шмыгаль заявил о переводе национализированных компаний на военные рельсы

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о переводе пяти национализированных предприятий, среди которых «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич», на военные рельсы, по его словам, они должны работать круглосуточно для потребностей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор» должны полноценно обеспечивать оборонную потребность Украины 24 часа 7 дней в неделю.

«Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора», — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что работающие сегодня предприятия будут получать больше заказов и гарантий от государства, а те, которые не работают, будут запускаться.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий Украины, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», получили статус военного имущества и были переданы министерству обороны страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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