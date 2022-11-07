Военная операция РФ на Украине. День 257-й

Подготовка к вступлению Украины в Европейский союз займет столько же времени, сколько и его развал, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Украины в ЕС займет годы.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Президент Сербии Александр Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Также он сравнил ее по значимости со Сталинградской битвой.
«Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — полагает Вучич.
ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«У ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября — эта дата установлена как «логичный дедлайн» текущей сделки», — передает его слова газета «Известия».