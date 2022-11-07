Военная операция РФ на Украине. День 257-й

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Президент Сербии Александр Вучич считает, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Также он сравнил ее по значимости со Сталинградской битвой.

«Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — полагает Вучич.