Биткоину спрогнозировали рост до $23 тысяч в ближайшую неделю

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Старший аналитик агрегатора данных о курсах обмена электронных денег Bestchange.ru Никита Зуборев спрогнозировал повышение цены биткоина в ближайшей перспективе до $23 тыс., написало издание РБК.

Стоимость повысится из-за обесценивания доллара относительно остальных резервных валют и перераспределения денежных потоков внутри рынка. По словам Зуборева, в долгосрочной перспективе прогнозы по поводу роста курса первой криптовалюты остаются умеренно негативными.

6 ноября к 15:00 ( мск) биткоин торговался за $21,259 на бирже Binance.

Во второй половине октября бывший президент платформы для обмена криптовалютами BitMEX Артур Хейс сказал, что намерение Гонконга — как посредника между Китаем и остальным миром — легализовать криптовалюты может стать началом нового бычьего рынка. Формирование бычьего рынка на криптовалютном рынке происходит, когда биткоин и другие монеты принимают в качестве платежных средства.

В середине октября сообщалось, что мужчина из США не смог получить доступ к своим биткоинам на сумму $1,8 млн, потому что забыл ответ на секретный вопрос. Самое обидное, утверждал мужчина, что у него есть все необходимые пароли для доступа к криптовалюте.

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