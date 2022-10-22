Сийярто: Венгрия запустила программу поощрения экономии энергии в промышленности

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Reuters

Правительство Венгрии запускает программу поддержки промышленных предприятий и поощрения экономии энергии. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире телеканала М1.

Отмечается, что на реализацию этой программы власти выделят на первом этапе 150 млрд форинтов (более €360 млн).

«Сегодня самую большую опасность для промышленных компаний представляет экстремальный рост цен на энергоносители, который, к сожалению, является прямым следствием неудачной санкционной политики Брюсселя», — сказал глава МИД страны.

Ранее 22 октября глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии разработало комплекс мер для поддержки представителей бизнеса, которые оказались в тяжелом положении из-за роста цен на энергоносители.

До этого в тот же день Гуйяш сказал, что венгерский кабмин не допустит введения Евросоюзом (ЕС) никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским предприятиям.

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