В Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии

Глава Днепропетровской области Резниченко заявил об аварийных отключениях электроэнергии

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Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в регионе, так как энергосистема перестала справляться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В нашей области начались аварийные отключения электричества. Энергосистема страны не выдерживает нагрузки», — заявил Резниченко.

При этом глава региона призвал жителей «тотально» экономить энергию.

«Это необходимость. Она должна стать правилом нашей жизни», — добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что российские военнослужащие уничтожили нефтехранилище с запасами топлива для Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. В ведомстве отметили, что на нефтехранилище в районе Алексеевки хранилось 56 тыс. тонн дизельного топлива для военной техники украинской группировки «Днепр».

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Путин подчеркнул, что они стали ответом на теракт на Крымском мосту, организаторами которого он назвал украинские спецслужбы, а также попытки терактов на Курской и Запорожской АЭС.

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